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Своевременное назначение главы САП важно для укрепления антикоррупционных институций Украины, - послы G7

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Своевременное назначение главы САП важно для укрепления антикоррупционных институций Украины, - послы G7
Послы стран "Большой семерки" напомнили о важности своевременного назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом они сообщили в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Как мы обсудили с Вицепремьер-министром Ольгой Стефанишиной 7 июля, послы G7 повторяют, что своевременное назначение руководителя САП является критически важным для укрепления антикоррупционных институций Украины", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Leshek
    Давайте сбросимся и купим Зеленскому слуховой аппарат, похоже у него проблемы со слухом.
  • Hobby Programming
    Звичайно друге. Йому пох на Україну, він її ще в Омані продав. Вони ж в усіх бабок набрали мішками, а коли прийшов час виконувати зобов'язання - почали петляти. Не здивуюся якщо і війна через це.
  • Bird Jackdaw
    Зеля зараз на ізмєнє!В ного зараз два вибора або відсторонити Дєрмака і призначила керівника САП або поставити Україну під екзистенційний ризик
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