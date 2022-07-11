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"Попали в наше самое главное командование по Херсону, там 12 "двухсотых", - перехвачен ГУР разговор оккупантов. АУДИО

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В перехваченном ГУР разговоре оккупант рассказывает товарищу, как ВСУ уничтожили командование рашистов на Херсонском направлении, в результате чего там 12 "двухсотых".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Оккупант также рассказывает о ненадлежащем хранении боеприпасов, что привело к полному уничтожению боекомплекта в результате попадания украинской артиллерии.

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Топ комментарии

  • Kiev_Kiev_777
    самое классное блюдо , это жаренный кацап
  • Myko
    "Україні має бути дозволено завдавати ударів по військових об'єктах в окупованій Білорусі, окупованому Криму та Росії", - написав офіційний радник урядової комісії США з безпеки та співробітництва в Європі Пол Массаро на своїй сторінці у Твіттер.
  • Бенина Мама
    Сразу +12 хороших русских в первых рядах на концерте кабздона.
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