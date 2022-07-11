"Попали в наше самое главное командование по Херсону, там 12 "двухсотых", - перехвачен ГУР разговор оккупантов. АУДИО

В перехваченном ГУР разговоре оккупант рассказывает товарищу, как ВСУ уничтожили командование рашистов на Херсонском направлении, в результате чего там 12 "двухсотых".