Ахметов решил выйти из медийного бизнеса

Бизнесмен Ринат Ахметов принял решение о выходе SCM из медийного бизнеса.

Об этом говорится в заявлении бизнесмена, передает Цензор.НЕТ.

"Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ", - сообщил владелец SCM. Такое решение продиктовано вступлением в силу закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

"Как крупнейший частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом. Короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиа-активов, и российская военная агрессия против Украины не дают возможности компании SCM продать медиа-бизнес на рыночных условиях", - говорится в заявлении.

"За более чем 20 лет, начиная с 2000 года, мы вместе с журналистами создали медиахолдинг, основанный на принципах свободы слова, правды и профессионализма, состоящий из 10 эфирных и спутниковых телевизионных каналов, интернет-ресурсов, печатных СМИ и современной производственной медийной экосистемы. Общий объем инвестиций, вложенных в этот медиахолдинг, превысил 1,5 млрд долларов", - отмечается в заявлении.

Ринат Ахметов поблагодарил журналистов за совместный труд и общие успехи. "Наибольшая инвестиция – это вклад каждого из 4 000 журналистов и сотрудников нашей медийной команды. Благодаря вашей работе каналы "Украина" и "Украина 24" стали лидерами в Украине по зрительской аудитории, а каналы группы "Футбол" собирали миллионы болельщиков перед экранами. Поэтому мне тяжело принимать решение о выходе из медийного бизнеса", - заявил Ахметов.