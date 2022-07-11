Россия сократила поставки газа в Австрию на 70%

Российский "Газпром" сократил на 70% объем поставок природного газа австрийской полугосударственной нефтегазовой компании OMV.

Об этом в понедельник сообщил спикер OMV Андреас Ринофнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская государственная компания "Газпром" еще больше сократила объемы поставок для OMV после начала ремонта "Северного потока – 1". OMV получает сегодня, в понедельник, примерно на 70% меньше, чем было заявлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с середины июня "Газпром" уже поставлял около половины заказанных объемов газа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-глава МИД Австрии Кнайсль, которая танцевала с Путиным на свадьбе, заявила, что эмигрировала из страны из-за якобы угроз.

По словам представителя OMV, возможность продолжения заполнения газохранилищ в Австрии, несмотря на сокращение поставок, также зависит от ежедневного потребления и дополнительных закупок на спотовом рынке.

Накануне в австрийском министерстве энергетики заявили, что ожидают меньшее поступление газа в Австрию в связи с началом ремонта газопровода "Северный поток - 1". В то же время выражалась надежда, что поставки будут полностью возобновлены после перезапуска газопровода 21 июля.

При этом, заявляют в министерстве, "Северный поток - 1" играет незначительную роль в прямых поставках газа в Австрию, которая главным образом получает природный газ с помощью системы трубопроводов через Украину.