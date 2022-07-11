Новости • Помощь Украине, Война

Нидерланды предоставят Украине тяжелое оружие, панцирники и самоходные гаубицы, - премьер Рютте

11 52752
Нидерланды предоставят Украине тяжелое оружие, панцирники и самоходные гаубицы, - премьер Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна предоставит Украине современное тяжелое оружие, броненосцы и самоходные гаубицы, и призвал другие государства сделать то же самое.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, Украина нуждается в нашей военной поддержке. Нам нужно поддерживать Украину современным вооружением. Я призываю всех своих коллег в Европе и в других уголках мира помогать Украине тяжелым оружием. Наша страна будет предоставлять тяжелое оружие, броненосцы и самоходные гаубицы. Я хочу призвать наших союзников сделать то же", - подчеркнул Премьер-министр Ндерландов.

Он заметил, что развязанная россией война против Украины может продолжаться дольше, чем все надеялись.

"Мы должны сосредоточенно и в дальнейшем поддерживать Украину политически, постоянно заявляя о поддержке и постоянно оказывая давление на путинскую россию, а также усиливая двустороннее и многостороннее политическое сотрудничество с Украиной", - добавил  Рютте .

"Вы можете на нас рассчитывать и сейчас, и в ближайшие годы, и в дальнейшем", - заявил он.

Также читайте: Трансформация Украины для членства в ЕС продолжается, несмотря на войну, - Зеленский

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Голландцям-респект.Брехливим та серливим німцям читати обов'язково...
  • дмитрий a4f273bf
    А это, к сожалению, наше свинство и быдлячество. Приняли под миллион беженцев и ещё сколько к ним присоединится, сколько денег дали, да ещё оружия подгоните и всё за свой немецкий счёт. Почему-то у нас народ забывает, что в Германии свои имеются проблемы и они нам по большому счёту ничего не должны, но не кукарекнуть в их адрес мы не можем. Нам всё и сразу подавай, а вот чем мы сами перед войной занимались, вот тут тишина, никакого критического мышления
  • Paul Foxen
    скоріш всього броньовані машини
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости