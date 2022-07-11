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Стоит разрешить Украине бить по военным объектам в РФ, Беларуси и оккупированном Крыму, - советник Конгресса США Массаро

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Стоит разрешить Украине бить по военным объектам в РФ, Беларуси и оккупированном Крыму, - советник Конгресса США Массаро
Старший советник Конгресса США Пол Массаро предложил разрешить Украине наносить удары по территориям России, оккупированному Крыму и Беларуси с целью уничтожения военных объектов.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Украине необходимо разрешить наносить удары по военным объектам в оккупированной Беларуси, оккупированном Крыму и России", — отметил он.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Полу Массаро за здоровий глузд-респект...
  • IgorYakovlevich
    Здоровий глузд потихеньку прокладає собі дорогу.
  • Autorare Autorare
    Безумовно , адже відсутність ударів по білоруським і россійсьуим фашистам дає їм іллюзію вседозволеності і правоти
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