Стоит разрешить Украине бить по военным объектам в РФ, Беларуси и оккупированном Крыму, - советник Конгресса США Массаро
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Старший советник Конгресса США Пол Массаро предложил разрешить Украине наносить удары по территориям России, оккупированному Крыму и Беларуси с целью уничтожения военных объектов.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Украине необходимо разрешить наносить удары по военным объектам в оккупированной Беларуси, оккупированном Крыму и России", — отметил он.
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