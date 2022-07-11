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Турбина для "Северного потока": МИД вызвал канадского дипломата и заявил, что такое решение подрывает евроатлантическое единство

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Турбина для "Северного потока": МИД вызвал канадского дипломата и заявил, что такое решение подрывает евроатлантическое единство
Министерство иностранных дел Украины выразило временному поверенному в делах Канады в Украине разочарование в связи с решением канадского правительства вернуть в Германию газовую турбину для Nord Stream.

Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

"11 июля в Министерство иностранных дел Украины был приглашен временный поверенный в делах Канады в Украине, которому было выражено разочарование украинской стороны в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Energy Canada турбин "Северного потока-1".

Канадская сторона была призвана пересмотреть это решение, которое подрывает евроатлантическое единство в применении международного санкционного режима в отношении РФ, а также создает основу для того, чтобы Россия продолжала использовать энергетику как гибридное оружие против Европы", - заявили в МИД.

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Как сообщалось, правительство Канады решило вернуть Германии отремонтированную газовую турбину, которая использовалась в системе трубопровода Nord Stream. Решение было принято, несмотря на возражения правительства Украины, а также украинской диаспоры в Канаде, отмечавшие, что возвращение турбины подорвет режим санкций. В субботу министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что временное разрешение на экспорт было выдано после длительных обсуждений с европейскими союзниками, а также с Международным энергетическим агентством.

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Ти дивись яке грізне наше МЗС. А як литовці просили не купувати білоруську електроенергію і навіть їх Президент прихїзджав і виступав у Верховній Раді, то що йому Володя і арахамія сказали? А російське вугілля брав Беня, а наші шахти закривав, то де було таке грізне МЗС? Чи це так потрібно підняти білу піну, щоб забулися за дєрмака?
  • Oleksandr Pohribnyi
    Це що, нова вказівка єрмака - пересрати відносини з партнерами?
  • IgorYakovlevich
    Канада - наш друг, у щирості якого (з кількох причин) ми не сумніваємось. Думаю, що в цій історії з турбіною були певні юридичні моменти, на яких зіграли німці в унісон із запоребриком.
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