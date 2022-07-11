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Задача всех военных и каждого гражданина - деоккупация всей территории Украины, - Зеленский

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Задача всех военных и каждого гражданина - деоккупация всей территории Украины, - Зеленский
Задачей Вооруженных сил Украины и всех граждан является деоккупация всей территории государства.

Об этом заявил глава государства во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могу сказать, что задача всех наших военных — деоккупировать всю нашу территорию. Я думаю, это задача каждого гражданина нашего государства. Деталями тех или иных планов, если вы не против, делиться не буду", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Зеленский приказал военным вернуть оккупированные РФ прибрежные территории на юге Украины.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Зеленському-деокупацію України потрібно почати зі свого оточення і не тільки...
  • Роман Кокоровець
    я думав готуватись до шашликів ? привіт зе-лохторату !
  • Павло ШОвте
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