Задача всех военных и каждого гражданина - деоккупация всей территории Украины, - Зеленский
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Задачей Вооруженных сил Украины и всех граждан является деоккупация всей территории государства.
Об этом заявил глава государства во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Могу сказать, что задача всех наших военных — деоккупировать всю нашу территорию. Я думаю, это задача каждого гражданина нашего государства. Деталями тех или иных планов, если вы не против, делиться не буду", – сказал Зеленский.
Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Зеленский приказал военным вернуть оккупированные РФ прибрежные территории на юге Украины.