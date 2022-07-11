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США поддерживают решение Канады вернуть турбину для "Северного потока", - Госдеп

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США поддерживают решение Канады вернуть турбину для "Северного потока", - Госдеп
США поддерживают решение канадских властей вернуть Германии принадлежащую "Газпрому" газовую турбину для трубопровода "Северный поток", сообщает американский Госдепартамент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы поддерживаем решение канадского правительства вернуть Германии турбину для природного газа, которая используется на трубопроводе "Северный поток", - говорится в заявлении представителя Госдепа Неда Прайса.

В документе отмечается, что эта турбина позволит Германии и другим европейским странам в короткий промежуток времени пополнить запасы газа, "повысив тем самым энергетическую безопасность и устойчивость".

В Госдепе вновь заявили, что США с союзниками привержены усилиям по "сокращению зависимости от российских энергоресурсов". В то же время, отмечается в заявлении, Запад прилагает усилия для защиты своих экономик и обеспечения стабильности на глобальном рынке энергоресурсов.

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Накануне канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон сообщил, что Оттава согласилась отправить в Германию принадлежащую "Газпрому" газовую турбину производства компании Siemens, которая находилась на ремонте в Монреале

"Канада предоставит Siemens Canada ограниченное по времени и отзывное разрешение на возврат отремонтированных турбин для "Северного потока" в Германию", - говорится в заявлении министра. Он отметил, что разрешение на вывоз турбины было выдано после основательных обсуждений с "европейскими друзьями и союзниками", а также Международным энергетическим агентством.

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Топ комментарии

  • Иван Петров d4225322
    А наши устроили истерику и вызвали посла. Клоуны. Давайте посремся еще с Канадой.
  • Анатолий К 65c6a92d
    США підтримують, бо це цивілізована крахна і діє в рамках закону. Є санкції по цій турбіні? Немає. А призначили в нас прокурора САП, як обіцяли півтора роки назад? Ні. То чому США мають втрачати свою репутацію і йти на поводу Зелі і дєрмака?
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Давайте посмотрим на это вот с какой стороны. Вот сейчас Канада возвращает турбину - а рашка не пускает газ. Сейчас в Германии идёт мощная кампания о том, что типа "мы замёрзнем зимой" - понятно, откуда ноги растут. Вот вернётся эта турбина - и газ не будет качаться. Значит рашка - явно использует газ как оружие, придуриваться... ну, будут всё равно, но одим аргументом меньше.

    США, по сути, как бы ганебно это не звучало, спасает Канаде и Германии лицо.
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