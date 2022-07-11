Обсудили практическую военную поддержку ВСУ, - Резников провел переговоры со шведским коллегой Хультквистом

Министр обороны Украины провел телефонный разговор с министром обороны Швеции Петером Хультквистом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Резников написал в твиттере.

"Эта неделя началась с телефонного разговора с моим хорошим другом и Украины Петером Хультквистом, министром обороны Швеции. Среди прочего, мы обсудили практическую военную поддержку ВСУ Швецией. Спасибо, министр, за то, что вы с нами в это историческое время!", - подчеркнул он.

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