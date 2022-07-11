Департамент муниципальной безопасности КГГА будет обучать всех желающим военному делу
Об этом сообщили в Муниципальной охране, передает Цензор.НЕТ.
Добровольцы смогут пройти обучение по нескольким направлениям: тактическая медицина; огневая подготовка и порядок действий при обстреле противника; инженерная подготовка и порядок обращения с взрывоопасными предметами; обеспечение гражданской защиты населения; действия в условиях радиационного и химического загрязнения. Обучение будет проходить на базе учебного центра КО "Муниципальная охрана".
Первыми практические занятия прошли работники коммунальных предприятий и работники райгосадминистраций столицы. В дальнейшем к такой подготовке город будет привлекать всех желающих.
"КГГА планирует расширить программу подготовки населения к национальному сопротивлению и разработать тренировки для всех категорий гражданского населения, в том числе студентов и старшеклассников", - говорится в сообщении.