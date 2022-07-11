Эрдоган обсудил с Зеленским вопрос экспорта украинского зерна
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канцелярию турецкого президента.
В ходе разговора Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского обсуждались украинско-российская война и вопросы создания безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море.
Эрдоган подчеркнул, что стремится к тому, чтобы в Украине наступил мир, и заявил, что Турция продолжает работать над разработанным ООН планом поставки украинских зерновых продуктов на мировой рынок.
Турецкий лидер заявил, что решение войны между Украиной и Россией "в любом случае будет дипломатическим путем", и заверил, что Анкара готова предложить любую поддержку, в том числе содействие и посредничество, в Стамбульском процессе.
Эрдоган также поблагодарил президента Украины Зеленского за праздничные поздравления, которые он выразил на турецком языке в опубликованном им видеообращении по случаю Курбан-байрама.
В свою очередь, Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре с Эрдоганом "поблагодарил за высказанные соболезнования по поводу очередных мирных жертв агрессии РФ" и обсудил важность разблокирования портов и возобновления экспорта зерна.
"Также должны предотвращать вывоз Россией нашего зерна из временно оккупированных территорий", - отметил Зеленский.
Ранее в понедельник сообщалось, что Эрдоган и президент России Владимир Путин также провели телефонный разговор, который, в частности, касался темы вывоза зерна.