Шмыгаль и Рютте обсудили восстановление Украины и конфискацию замороженных активов России

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте вопросы ужесточения санкций против России, страхование от военных рисков бизнеса, готового приходить в Украину, и конфискацию замороженных активов России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Глава украинского правительства поблагодарил Нидерланды за солидарность и мощную поддержку нашего государства во всех сферах: от поставки необходимого оружия до гуманитарной и финансовой поддержки.

"Агрессор должен платить за свою непровоцированную агрессию. Поэтому мы призываем наших партнеров ввести национальное, а в будущем и международное законодательство по конфискации замороженных российских активов. В дальнейшем это должно стать системой мировой безопасности, когда общие подходы национального и международного законодательства будут гарантировать конфискацию активов для компенсации ущерба, которые он нанес неспровоцированной агрессией", - цитирует Шмыгаля пресс-служба по результатам встречи.

Стороны также уделили внимание вопросу восстановления Украины.

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"Мы будем восстанавливать и реформировать нашу страну по стандартам Европейского Союза сразу после завершения войны. Поскольку наша цель – стать полноправным членом европейской семьи", – подчеркнул Шмыгаль.

Премьер Украины предложил Нидерландам совместно реализовывать проекты в сфере диджитализации, которая, по его мнению, является эффективным инструментом борьбы с коррупцией.

В свою очередь, Рютте отметил, что некоторые регионы Нидерландов заинтересованы присоединиться к восстановлению пострадавших украинских территорий, а также Нидерланды заинтересованы участвовать в секторальном развитии Украины, в частности, в сфере сельского хозяйства.

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