Указ о выдаче украинским гражданам паспортов РФ - ничтожен и свидетельствует только о захватнических аппетитах Путина, - МИД
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Это решение является очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, несовместимое с нормами и принципами международного права", - подчеркнули в МИД.
Отмечается, что указ президента РФ от 11 июля вносит изменения в предыдущие указы об упрощенном порядке предоставления гражданства России для жителей временно оккупированных территорий Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, ныне распространяя его действие на остальную часть украинской территории. Это, в частности, подтверждает продолжение курса Кремля на захват украинских земель, уничтожение Украины и принудительную ассимиляцию украинской нации.
"Паспортизация украинских граждан юридически ничтожна и не будет иметь правовых последствий для Украины. Зато Россия использует упрощенную процедуру выдачи паспортов для затягивания удавки на шеях жителей временно оккупированных территорий нашего государства, заставляя их участвовать в преступной деятельности оккупационных администраций и российской захватнической армии", - отметили в Министерстве.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что указ свидетельствует только о захватнических аппетитах РФ.
"Украинским гражданам не нужно путинское гражданство, а попытки навязать его силой обречены на провал. Этот указ ничтожен и свидетельствует только о захватнических аппетитах Путина. Я убежден, что Вооруженные силы Украины положат им конец при должной поддержке партнеров. Поэтому сейчас критически важно усилить помощь нашему государству. Призываю партнеров к жесткой реакции на новые паспортные фантазии Путина: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России", - подчеркнул Кулеба.
Промедление будет только поощрять Россию к дальнейшим преступлениям против Украины и разрушению мира и безопасности в мире, отмечают в МИД Украины.