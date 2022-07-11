Зеленский внес в Раду законопроект о правовых и социальных гарантиях для поляков в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона "Об установлении правовых и социальных гарантий для находящихся на территории Украины граждан Республики Польша".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Президента Украины.

В знак благодарности польскому народу за солидарность и поддержку Украины в условиях полномасштабной вооруженной агрессии России и с учетом принципа взаимности законопроект предусматривает установление прав и гарантий для находящихся в Украине граждан Польши аналогичных установленному в принятом 12 марта 2022 года Законе Республики Польша "О помощи" гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны.

В разработанном по инициативе Главы Украинского государства законопроекте предусматривается, в частности, предоставление гражданам Польши и членам их семей возможности легального пребывания на территории Украины в течение 18 месяцев с даты принятия закона. Поляки также получат право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в учебных заведениях, медицинское обслуживание на территории Украины и отдельные социальные выплаты согласно украинскому законодательству.

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Как отмечается на сайте ВР, соответствующий законопроект №7550 зарегистрирован в Верховной Раде 11 июля.

Законопроект разработан для усовершенствования условий проживания граждан Польши в Украине. Как отмечается в пояснительной записке, президент Украины внес его в ответ на принятие в Польше закона "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны", который регулирует ряд ключевых вопросов, связанных с пребыванием украинцев, которые бежали от войны, устанавливает инструменты помощи, а также предусматривает упрощение трудоустройства и легализацию пребывания.

Президент Украины в своем законопроекте предлагает предоставить гражданам Республики Польша и членам их семей – супругам, детям (независимо от гражданства), прибывшим в Украину, возможность легального пребывания на территории Украины в течение 18 месяцев.

Согласно документу, законно находящиеся в Украине граждане Республики Польша смогут получить право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в учебных заведениях, медицинское обслуживание на территории Украины и отдельные социальные выплаты согласно украинскому законодательству.

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