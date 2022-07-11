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За рубежом находятся 22 тысячи украинских учителей, - Шкарлет

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За рубежом находятся 22 тысячи украинских учителей, - Шкарлет
Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявляет, что в настоящее время за границей еще остается 22 тыс. украинских учителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас сегодня 22 тыс. учителей, которые выехали за пределы территории Украины. Должен вам сказать, что четыре месяца назад таких учителей было более 30 тыс. Учителя возвращаются на свои рабочие места, возвращаются в Украину", - сказал глава МОН.

В то же время, министр подчеркнул, что если на территории какой-либо громады будет принято решений о дистанционном обучении с нового учебного года, то учителям этих школ не обязательно возвращаться в страну, и наоборот – если школа заработает офлайн, то учитель должен вернутся и проводить уроки в очном формате.

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Топ комментарии

  • Bohdanov Dmytro
    роспочати навчання офлайн може лише або дибіл, або зрадник. Яка школа буде новим Амстором?
  • Oleg Smirnov 9524fae4
    Якщо вчителя повертаються - то, мабуть, добре.
    Якби ще тільки плагіатор Шкарлет виїхав. Назавжди.
  • Ksenia VB
    Там будуть отримувати зарплату в 5000 євро ))
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