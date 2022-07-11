Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа, - министр молодежи и спорта Гутцайт

Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа, сообщает министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

"Минмолодежьспорта вместе с Украинской ассоциацией футбола, Минобороны, МВД, Минэкономики, Нацполицией, ГСЧС, областными и Киевской городской военными администрациями разработают Порядок организации и проведения соревнований, в условиях военного положения", - говорится в сообщении пресс-службы Минспорта со ссылкой на Гутцайта. передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности.

"У стадионов обязательно наличие, обустроенного по всем стандартам, места для укрытия. Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться – футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти в укрытие. Обязательно присутствие представителей местных военных администраций, бригад медиков и ГСЧС" , – говорится в сообщении.

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