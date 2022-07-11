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Пациенты с 1 августа начнут получать электронные рецепты на антибиотики, - Минздрав

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Пациенты с 1 августа начнут получать электронные рецепты на антибиотики, - Минздрав
С августа 2022 года пациенты начнут получать электронные рецепты на антибиотики.

"Это первый этап внедрения электронного рецепта на все рецептурные препараты в Украине и первый шаг в решении проблемы неконтролируемого употребления лекарственных средств", - сообщает Минздрав на своем сайте, передает Цензор.НЕТ.

По информации ведомства, введение электронного рецепта на антибиотики станет первым этапом введения электронного рецепта на все рецептурные препараты.

В Минздраве отмечают, что электронный рецепт на антибиотики позволит отслеживать данные о назначении и объемах использования антибиотиков, а также "противостоять антибиотикорезистентности, в результате которой все больше и больше инфекций приобретают устойчивость к медикаментам".

При этом в ведомстве уточняют, что если учреждение здравоохранения, к которому обращается пациент, не подключено к электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ), врач должен выписать бумажный рецепт.

При этом электронный рецепт можно получить у любого врача независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако необходимым условием получения есть регистрация в электронной системе здравоохранения.

По словам заместителя министра здравоохранения Марии Карчевич, на время переходного периода, который продлится до конца 2022 года, пациент сможет приобрести необходимое лекарство по рецепту в любой аптеке. Для этого достаточно предъявить фармацевту информационную справку, выдаваемую врачом в качестве подтверждения назначения. Рецепт выписан по действующему веществу, а пациент будет самостоятельно принимать решение о выборе торгового названия препарата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антибиотики будут продавать только по электронному рецепту, - Минздрав

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Топ комментарии

  • Русский Алкаш
    Хотят заставить принудительно ходить, точнее ползать на четвереньках в больничку, стоять в очередях, обкашливать других больных?
    Я и так прекрасно знаю какое лекарство и какой антибиотик мне выпишет врач при его посещении. Накуя этот цирк?
  • Jose Rodriguez Gacha
    щоб вас холєра взяла з вашими рецептами...Скоро буде як закордоном,можна буде без рецепта купити цитрамон і сироп від кашлю.Чомусь дуже утверджена думка,що лікарю видніше,але це вже не ті часи.Хто краще розбереться-перегружений лікар з конвеєром пацієнтів,чи сам пацієнт,який спокійно без поспіху пошукає в інтернеті відповіді на свої питання,ще й почитає відгуки інших про той чи інший препарат.Я сам фаррмацевт,тому скажу,що ця грядуща зміна-це повний абзац.Зі свого досвіду-вирвав зуб,а вночі збудився від височенної температури і ознобу.В сію мінуту треба було випити лінкоміцин.Мама пішла в чергову аптеку і купила.Питання вирішено.А тепер? Проклята бюрократія.
  • Марина 3e9b19fc
    задовбали своєю діджиталізацією..ну хоче людина жерти антибіотики ящиками - нехай жере...а тепер що і сироп від кашлю, наприклад Пертуссин, буде за електронним рецептом, бо він содерже етанол??? отруїтись можна чим завгодно, якщо мізків немає, навіть звичайними продуктами харчування..давайте вже легалізуйте собі марихуанну...бо щось пре вас нє по дєццкі..нагальні питання у войну в них..
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