В "Дії" в течение месяца появится до 10 новых услуг и документов

В приложении "Дія" готово к запуску около 10 новых услуг и документов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Встретились с командой на еженедельной встрече по "Дії". Сейчас у нас готовы к запуску около 10 новых услуг и документов в "Дії". В течение месяца они появятся в вашем приложении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электронное пенсионное удостоверение и вид на жительство уже появились на этой неделе в бета-тесте. На очереди – тестирование военных облигаций и первых услуг Нотариата.

"Вскоре восстанавливаем в приложении "шеринг техпаспорта". Вы снова сможете в несколько кликов пошерить документ с близким человеком, который пользуется вашим авто. Напомню, что запустили эту услугу на Diia Summit в феврале, но из-за войны были вынуждены временно остановить ее работу", - сказано в сообщении.

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Как очередной шаг к международной интеграции "Дії" цифровые документы в приложении вскоре будут переведены на английский.

Параллельно продолжается работа над топ-проектами, требующими большого количества интеграций и ресурсов команды. "Но именно они революционны. Расскажу о них позже", - заметил Федоров.

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