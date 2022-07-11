В "Дії" в течение месяца появится до 10 новых услуг и документов
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Встретились с командой на еженедельной встрече по "Дії". Сейчас у нас готовы к запуску около 10 новых услуг и документов в "Дії". В течение месяца они появятся в вашем приложении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что электронное пенсионное удостоверение и вид на жительство уже появились на этой неделе в бета-тесте. На очереди – тестирование военных облигаций и первых услуг Нотариата.
"Вскоре восстанавливаем в приложении "шеринг техпаспорта". Вы снова сможете в несколько кликов пошерить документ с близким человеком, который пользуется вашим авто. Напомню, что запустили эту услугу на Diia Summit в феврале, но из-за войны были вынуждены временно остановить ее работу", - сказано в сообщении.
Как очередной шаг к международной интеграции "Дії" цифровые документы в приложении вскоре будут переведены на английский.
Параллельно продолжается работа над топ-проектами, требующими большого количества интеграций и ресурсов команды. "Но именно они революционны. Расскажу о них позже", - заметил Федоров.