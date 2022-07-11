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В "Дії" в течение месяца появится до 10 новых услуг и документов

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В "Дії" в течение месяца появится до 10 новых услуг и документов
В приложении "Дія" готово к запуску около 10 новых услуг и документов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Встретились с командой на еженедельной встрече по "Дії". Сейчас у нас готовы к запуску около 10 новых услуг и документов в "Дії". В течение месяца они появятся в вашем приложении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электронное пенсионное удостоверение и вид на жительство уже появились на этой неделе в бета-тесте. На очереди – тестирование военных облигаций и первых услуг Нотариата.

"Вскоре восстанавливаем в приложении "шеринг техпаспорта". Вы снова сможете в несколько кликов пошерить документ с близким человеком, который пользуется вашим авто. Напомню, что запустили эту услугу на Diia Summit в феврале, но из-за войны были вынуждены временно остановить ее работу", - сказано в сообщении.

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Как очередной шаг к международной интеграции "Дії" цифровые документы в приложении вскоре будут переведены на английский.

Параллельно продолжается работа над топ-проектами, требующими большого количества интеграций и ресурсов команды. "Но именно они революционны. Расскажу о них позже", - заметил Федоров.

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Топ комментарии

  • Вася Невася
    Все данные прямиком в кабинет ФСБ,там,где папа ермака трудился.Хорошо придумано-полностью все данные в одном месте
  • Цинічний Бандера cfcdbb42
    Ви дістали своєю Дією мільйони пенсіонерів за комунал не можуть заплатити і на елементарні ліки накопичити, а ******* в цифру грають
  • Алекс Морган
    Я так зрозумів, що тепер багато чого можна буде зробити через "Дію", яка у тебе в смартфоні в кишені...і тепер будь-який злочинець може спіймати тебе в будь-якому місці і ти за 10 хвилин надасиш йому доступ до всіх своїх даних і переписать хату на його кота
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