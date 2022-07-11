В Харьковской области коллаборанты исчезают после общения с российскими спецслужбами или становятся мишенями партизан, - поселковый совет Боровой

На Харьковщине лица, которые согласились сотрудничать с захватчиками, пропадают после общения с российскими спецслужбами. Другие становятся мишенью партизан, как "гауляйтер" Великобурлукской громады.

Об этом сообщает в Телеграме пресс-служба Боровского поселкового совета, передает Цензор.НЕТ.

"В управлении громадой оккупационные власти опираются на местных коллаборантов. Однако в последнее время с пособниками оккупантов начали происходить странные вещи: некоторые из них после общения с российскими спецслужбами пропадали в неизвестном направлении. Родные бьют тревогу и не знают, где искать", — говорится в сообщении.

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Аналогичные случаи, отмечают в поселковом совете, наблюдаются и на других захваченных территориях.

"Кроме того, в Украине участились случаи ликвидации предателей неизвестными партизанами. К примеру, вчера в собственном автомобиле был подорван гауляйтер Великобурлукской громады Евгений Юнако", — добавляют в поселковом совете.

"По данным аэроразведки, количество вражеских войск в громаде постоянно изменяется. Многие из них в Боровой, Подлимане, Песках-Радьковских и в лесной зоне вблизи этих населенных пунктов. В последнее время места скопления вражеской техники и живой силы противника все чаще подвергаются поражению огнем. Продолжается транзит российской военной техники через территорию громады, отмечают в громаде", — отмечают в громаде.