Арбитраж подтвердил юрисдикцию в иске Украины против России по захвату моряков в Керченском проливе

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС), подтвердил, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украины против России из-за захвата моряков и судов в Керченском проливе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ППТС, обнародованное в понедельник.

В решении суда, вынесенном еще 27 июня, указывается, что под юрисдикцию суда попадают "военные действия" с момента, когда 25 ноября 2018 Россия захватила украинские суда с моряками. Когда именно эти военные действия заканчиваются, арбитраж определит позже.

Арбитраж отверг все возражения России – прежде всего-то, что оспариваемые Украиной действия выходят за пределы его юрисдикции, а также якобы невыполнение Украиной статьи 283 Конвенции о морском праве, которая предусматривает "обмен взглядами" между сторонами для улаживания спора.

Теперь у России есть шесть месяцев на то, чтобы предоставить свою письменную позицию арбитражу.

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