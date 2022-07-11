ВСУ нанесли удар по позициям российских ЗРК и пункту управления войсками на оккупированной Херсонщине, - ОК "Південь"
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в фейсбуке Оперативного командования.
Кроме того, минувшей ночью был атакован пункт управления войсками российских оккупантов в занятом ими Таврическом Херсонской области.
"Окончательные потери противника разведываются и уточняются", — говорится в сообщении.
В командовании отметили, что удар был нанесен в ответ на обстрел Николаева и сельхозугодий Николаевщины российскими оккупантами рано утром в понедельник.
"На Николаевщине в результате обстрелов села Лиманы Галицыновской громады занялось поле с урожаем и лесополоса. Пострадавших нет. На рассвете обстреляны пригород и промышленная инфраструктура областного центра. Пять ракет выпущены, вероятно, из зенитно-ракетной системы С-300. Потерь и пострадавших нет", – сообщается в сводке.