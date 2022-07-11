Зеленский: Передача Канадой турбины для России – опасное решение для всего демократического мира

Президент Украины Владимир Зеленский назвал опасным решение Канады передать России турбину для газопровода "Северный поток".

"Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашем государстве из-за абсолютно неприемлемого исключения из санкционного режима против России. Это касается не просто какой-то турбины для газопровода "Северный поток", которую Канада не должна была, но все же решила передать. Передать фактически России. Это касается общих правил", - заявил он в традиционном видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Если государство-террорист может выдавить такое исключение из санкций, то каких исключений оно захочет завтра или послезавтра? Этот вопрос очень опасен. Причем опасен не только для Украины, но и для всех стран демократического мира", – отметил Зеленский.

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По его словам, "решения о санкционном исключении будут воспринимать в Москве исключительно как проявление слабости. Такова их логика. И как раз теперь можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в наиболее острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому теперь нужно готовиться, именно это теперь провоцируется.

"Потому что каждая уступка в таких условиях воспринимается российским руководством как стимул для дальнейшего, более сильного давления", - сказал он.

"Конечно, еще можно пересмотреть это решение об одной турбине, которое влечет многие другие проблемы. Россия никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы", - заявил Зеленский.