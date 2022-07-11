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Зеленский: Передача Канадой турбины для России – опасное решение для всего демократического мира

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Зеленский: Передача Канадой турбины для России – опасное решение для всего демократического мира
Президент Украины Владимир Зеленский назвал опасным решение Канады передать России турбину для газопровода "Северный поток".

"Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашем государстве из-за абсолютно неприемлемого исключения из санкционного режима против России. Это касается не просто какой-то турбины для газопровода "Северный поток", которую Канада не должна была, но все же решила передать. Передать фактически России. Это касается общих правил", - заявил он в традиционном видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Если государство-террорист может выдавить такое исключение из санкций, то каких исключений оно захочет завтра или послезавтра? Этот вопрос очень опасен. Причем опасен не только для Украины, но и для всех стран демократического мира", – отметил Зеленский.

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По его словам, "решения о санкционном исключении будут воспринимать в Москве исключительно как проявление слабости. Такова их логика. И как раз теперь можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в наиболее острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому теперь нужно готовиться, именно это теперь провоцируется.

"Потому что каждая уступка в таких условиях воспринимается российским руководством как стимул для дальнейшего, более сильного давления", - сказал он.

"Конечно, еще можно пересмотреть это решение об одной турбине, которое влечет многие другие проблемы. Россия никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы", - заявил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Paul Foxen
    А агент фсб на троні України - це не небезпечне рішення, це просто вау, конфЄта
  • Вася Невася
    А ничего,что дебилу открытым текстом говорят разобраться со своим окружением и назначить главу САП,а этот лишь бы чем то отвлеч внимание.Да подгорает от такого дурака,для которого страна на последнем месте
  • esperansa002014
    Эта зеленая бездарная скотина пока со всеми мировыми лидерами не переругается--не успокоится!
    США уже сказали, что передача этой турбины необходима для Германии, чтобы пройти зиму(либо полностью разо-раться с кацапами если они и с турбиной продинамят немцев с газом)!
    Германия УЖЕ заблокировала нам помощь на 9 миллиардов еврот.к. из-за газа потеряет5% ВВП--а это десятки миллиардов, а эта дрянь дальше быкует!
    Такое впечатление складывается, что оманский имел с кацапами договорняк о сдаче, но помешали ВСУ, он вынужденно играет по бумажке роль патриота в ТВ, а сам изо всех сил гадит стране!
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