На Луганщине войскам РФ не хватает боекомплектов, - Гайдай

В Луганской области благодаря действиям украинской армии, которая уничтожает склады в тылу противника, российские захватчики начали испытывать нехватку боекомплектов.

Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба Луганской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеские склады в глубоком тылу продолжают пылать, некоторые детонируют на днях, орки уже испытывают проблемы с подвозом боекомплектов. Логистика рашистов нарушена. Луганщина сдерживает россиян от наступления на города Донетчины", - говорится в сообщении.

Начальник ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что так называемая "оперативная пауза", о которой говорят россияне, - это их беспомощность в результате взрывов или, как они их называют, "хлопков" на складах. Они пытаются "дожать" Луганщину, но пока безуспешно.

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Также в обладминистрации отметили, что многие люди на захваченных территориях хотели бы уехать, но путей сделать это безопасно нет. Выезжать через Россию, чтобы добраться до Украины через несколько стран, решаются не все. А перевозчики, которые предлагают за деньги эвакуацию на Харьковщину, не могут обеспечить безопасность и не несут ответственности за последствия.