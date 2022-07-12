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Шмыгаль и Пелоси обсудили признание РФ страной-спонсором терроризма

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Шмыгаль и Пелоси обсудили признание РФ страной-спонсором терроризма
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обсудили признание России страной-спонсором терроризма, а также конфискацию замороженных активов РФ в пользу Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Только что обсудили с Нэнси Пелоси признание России страной-спонсором терроризма и конфискацию замороженных активов в пользу Украины. Поблагодарил Конгресс США за всестороннюю военно-техническую поддержку, финансовую помощь и усиление санкций. Вместе победим и восстановим Украину", - отметил Шмигаль.

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Топ комментарии

  • Aleksandr Rudenko
    Який з неї спонсор, росія не спонсор, вона саме і є тим терористом.
  • Yakov Yakov
    а про визнання дєрьмака зрадником обговорили?
  • Olga Mansika
    Саме такий темін в своїй резолюції підтримав Комітет Сенату США.Наступний крок за адміністрацією Байдена.Якщо США визнають рашку державою-спонсором тероризму,це спричинить серйозні наслідки для московії
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