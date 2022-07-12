Шмыгаль и Пелоси обсудили признание РФ страной-спонсором терроризма

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обсудили признание России страной-спонсором терроризма, а также конфискацию замороженных активов РФ в пользу Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Только что обсудили с Нэнси Пелоси признание России страной-спонсором терроризма и конфискацию замороженных активов в пользу Украины. Поблагодарил Конгресс США за всестороннюю военно-техническую поддержку, финансовую помощь и усиление санкций. Вместе победим и восстановим Украину", - отметил Шмигаль.

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