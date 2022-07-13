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Российские оккупанты хотят выселить из общежития артистов херсонского театра кукол, - облсовет

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Российские оккупанты хотят выселить из общежития артистов херсонского театра кукол, - облсовет
В Херсоне захватчики хотят выселить из общежития артистов кукольного театра.

Об этом сообщил в Фейсбуке первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Херсоне оккупационные "власти" осчастливили работников нашего областного театра кукол, что с понедельника они собираются поставить нового "директора", а наши артисты, живущие в общежитии театра, должны идти на улицу", — написал чиновник.

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Он отметил, что артисты театра продолжали работать для детей даже в условиях войны, а директора театра похитили и избили после одного из митингов на площади Свободы.

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
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    На юге Херсонской области, недалеко от Крыма, взорвался еще один склад российских оккупантов.

    Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

    В Херсонской области, вблизи Чаплинки слышны мощные взрывы.

    "Можно считать, что у них минус 1 минисклад селитры и гуманитарки. Дядюшка Ленд Лиз пока только надевает концертный костюм и перезаряжает", - прокомментировали в ВСУ.
  • RustIck
    Если пустил оккупанта в дом (не защищал с оружием в руках или не отступил, чтоб потом отбить оккупированое), остался РАБОМ на "милость" завоевателей, то и права качать потом очень глупо (ибо их нет и сам в том виноват)!
  • Борис Фесенко
    У мене два риторичні питання:
    Якого вони там "ще працюють"?
    Кого оце виселення дивує?

    Може вони за "Адін нарот"?
    Добре що не стратили
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