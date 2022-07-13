В Стамбуле произошел критический прогресс по экспорту зерна из Украины, - Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в ходе четырехсторонней встречи в Стамбуле стороны достигли "критического" прогресса по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем.

"Сегодня мы увидели критический шаг вперед для обеспечения безопасного экспорта украинского зерна по Черному морю", – сказал Гутерреш, добавив, что "мы увидели проблеск надежды", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

По словам генсека ООН, участники переговоров в Стамбуле не заключили соглашения, но договорились работать над ним. Он добавил, что сторонам еще предстоит согласовать технические детали экспорта зерна.

Гутерреш поблагодарил Турцию за посреднические усилия, а также российских и украинских чиновников - "за конструктивную работу".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Стамбуле договорились создать координационный центр по вывозу украинского зерна, - Минобороны Турции

"Сегодня – важный и существенный шаг на пути заключения соглашения", – добавил генсек ООН и отметил, что следующая встреча по вопросу вывоза зерна состоится на следующей неделе.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники четырехсторонних переговоров в Стамбуле в среду договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна по морскому пути.

Как известно, российская, украинская и турецкая военные делегации встретились с чиновниками ООН в Стамбуле в среду для переговоров по возобновлению экспорта украинского зерна на фоне обострения глобального продовольственного кризиса.