В Стамбуле произошел критический прогресс по экспорту зерна из Украины, - Гутерриш
"Сегодня мы увидели критический шаг вперед для обеспечения безопасного экспорта украинского зерна по Черному морю", – сказал Гутерреш, добавив, что "мы увидели проблеск надежды", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.
По словам генсека ООН, участники переговоров в Стамбуле не заключили соглашения, но договорились работать над ним. Он добавил, что сторонам еще предстоит согласовать технические детали экспорта зерна.
Гутерреш поблагодарил Турцию за посреднические усилия, а также российских и украинских чиновников - "за конструктивную работу".
"Сегодня – важный и существенный шаг на пути заключения соглашения", – добавил генсек ООН и отметил, что следующая встреча по вопросу вывоза зерна состоится на следующей неделе.
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники четырехсторонних переговоров в Стамбуле в среду договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна по морскому пути.
Как известно, российская, украинская и турецкая военные делегации встретились с чиновниками ООН в Стамбуле в среду для переговоров по возобновлению экспорта украинского зерна на фоне обострения глобального продовольственного кризиса.