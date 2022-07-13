ООН создаст команду экспертов для помощи Украине в расследовании сексуального насилия как оружия войны, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Гааге провела встречу со специальным представителем Генерального секретаря ООН по сексуальному насилию в условиях конфликтов Прамилой Паттен, в ходе которой обсуждалось оказание помощи Украине в расследовании преступлений сексуального насилия как оружия войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Паттен сообщила, что готова организовать группу постоянных экспертов для работы в Украине уже в ближайшее время. Опытные специалисты будут помогать прокурорам и следователям и сотрудничать с гражданским обществом.

"Внедрение лучших мировых практик поможет нам добиться комплексной защиты пострадавших от сексуального насилия и эффективного расследования преступлений сексуального насилия, связанных с конфликтом", — подчеркнула Венедиктова.

Она также добавила, что русские войска в Украине используют изнасилование, как оружие войны. Прокуроры документируют и вместе с другими правоохранительными органами расследуют военные преступления в Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

"Мы понимаем, что большинство пострадавших пока не обращаются к правоохранителям из-за страха и стресса после подобных зверств. И только создание безопасных условий для выживших сможет изменить эту ситуацию", — отметила генпрокурор.

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Уточняется, что Офис генпрокурора в сотрудничестве с командой Генерального секретаря ООН по сексуальному насилию в условиях конфликтов разрабатывает Стратегию по всесторонней защите жертв сексуального насилия в контексте вооруженного конфликта. Она направлена ​​на обеспечение их реабилитации, предотвращение повторной виктимизации и создание эффективного механизма реагирования на каждый случай.

Стороны также обсудили дополнение к стратегии практическим проектом защиты потерпевших в партнерстве с международными организациями. "Это должна быть защищенная среда, где жертвы и свидетели смогут заявить о преступлении, получить комплексные сервисы – медицинскую, психологическую, юридическую помощь и восстановление после пережитого", – резюмировала Венедиктова.

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