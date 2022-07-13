ООН создаст команду экспертов для помощи Украине в расследовании сексуального насилия как оружия войны, - Венедиктова
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Паттен сообщила, что готова организовать группу постоянных экспертов для работы в Украине уже в ближайшее время. Опытные специалисты будут помогать прокурорам и следователям и сотрудничать с гражданским обществом.
"Внедрение лучших мировых практик поможет нам добиться комплексной защиты пострадавших от сексуального насилия и эффективного расследования преступлений сексуального насилия, связанных с конфликтом", — подчеркнула Венедиктова.
Она также добавила, что русские войска в Украине используют изнасилование, как оружие войны. Прокуроры документируют и вместе с другими правоохранительными органами расследуют военные преступления в Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
"Мы понимаем, что большинство пострадавших пока не обращаются к правоохранителям из-за страха и стресса после подобных зверств. И только создание безопасных условий для выживших сможет изменить эту ситуацию", — отметила генпрокурор.
Уточняется, что Офис генпрокурора в сотрудничестве с командой Генерального секретаря ООН по сексуальному насилию в условиях конфликтов разрабатывает Стратегию по всесторонней защите жертв сексуального насилия в контексте вооруженного конфликта. Она направлена на обеспечение их реабилитации, предотвращение повторной виктимизации и создание эффективного механизма реагирования на каждый случай.
Стороны также обсудили дополнение к стратегии практическим проектом защиты потерпевших в партнерстве с международными организациями. "Это должна быть защищенная среда, где жертвы и свидетели смогут заявить о преступлении, получить комплексные сервисы – медицинскую, психологическую, юридическую помощь и восстановление после пережитого", – резюмировала Венедиктова.