Рашисты усилили работу своих ДРГ в Луганской области: выходят на украинские блокпосты в форме ВСУ, ищут слабые места, - Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские наемники из ЧВК "Лига" выходят на украинские блокпосты и пытаются найти слабые места в обороне Луганщины, при этом оккупанты разговаривают по-украински и переодеты в форму украинских защитников.

Об этом Гайдай написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты усилили работу своих ДРГ количественно и качественно: на наши блок-посты выходят наемники из "Лиги", говорящие на украинском и переодетые в нашу военную форму.

Ситуация более или менее стабильная. Орки не решаются идти в наступление. Чувствуется их обессиленность после уничтожения складов с боеприпасами. Тем не менее обстрелы продолжаются, и вражеские ДРГ пытаются найти слабые места в обороне Луганщины, к счастью, безуспешно", — написал он.

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