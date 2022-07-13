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Газ не войдет в седьмой пакет санкций ЕС против России, – премьер Чехии Фиала

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Газ не войдет в седьмой пакет санкций ЕС против России, – премьер Чехии Фиала
Европейский Союз готовит седьмой пакет санкций против РФ, не ограничивающий импорт российского газа.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

Готовится седьмой пакет, и я думаю, что это хороший курс. Безусловно, проблематично включить в санкции энергетику. Следует соблюдать правила, что санкции должны больше влиять на Россию, чем на страны, вводящие санкции. Я считаю, что этого не должно быть, потому что ряд стран зависят от российского газа, – заявил чешский премьер.

Санкции для усиления давления из-за полномасштабного вторжения России в Украину должны запретить импорт золота, расширить список товаров двойного использования, запрещенных для экспорта в РФ, и охватить большее количество человек.

Европейская комиссия должна представить пакет в ближайшие дни, а страны-члены ЕС могут одобрить новые ограничения сразу после этого, сказал Фиала.

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Топ комментарии

  • Константин К e77bcd2e
    Вопрос газового эмбарго уже решен. Причем парашей.
  • Sophia-Maria Duglass
    Газ- гроши- зброя . ЕС платит дважди - за газ раше і за зброю УКРАІНЕ. Ще беженців содержить

    раша продае газ і виробляє зброю і громить інфраструктуру України ,наповнює ЕС беженцами

    Ну і хто дурак ?
  • Garry Grant
    Значить скрутіть ті санкції в трубочку і засуньте собі в дупи.
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