Оккупанты принудительно вывезли в Россию уже два миллиона украинцев, - Зеленский
Об этом в своем обращении к участникам конференции "Азиатское лидерство" в Сеуле сказал президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.
"Просто представьте это количество – два миллиона человек. Столько наших людей уже вывезено в Россию. Несколько сотен тысяч детей", – сказал он.
Зеленский отметил, что точных цифр сейчас никто не знает – всех ввезенных людей лишают средств связи, отбирают документы, запугивают и пытаются развезти отдаленными районами России, чтобы им было максимально сложно возвращаться в Украину.
Также президент подчеркнул, что Россия создала так называемые фильтрационные лагеря, через которые вынуждает проходить украинцев на оккупированных территориях.
"Десяти тысяч человек там остаются. Молодые женщины там исчезают. Думаю, все вы понимаете, что с ними там происходит", - сказал Зеленский.