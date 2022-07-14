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Оккупанты принудительно вывезли в Россию уже два миллиона украинцев, - Зеленский

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Оккупанты принудительно вывезли в Россию уже два миллиона украинцев, - Зеленский
Российские оккупанты вывезли на территорию РФ два миллиона украинцев. Среди них несколько сотен тысяч детей.

Об этом в своем обращении к участникам конференции "Азиатское лидерство" в Сеуле сказал президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

"Просто представьте это количество – два миллиона человек. Столько наших людей уже вывезено в Россию. Несколько сотен тысяч детей", – сказал он.

Зеленский отметил, что точных цифр сейчас никто не знает – всех ввезенных людей лишают средств связи, отбирают документы, запугивают и пытаются развезти отдаленными районами России, чтобы им было максимально сложно возвращаться в Украину.

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Также президент подчеркнул, что Россия создала так называемые фильтрационные лагеря, через которые вынуждает проходить украинцев на оккупированных территориях.

"Десяти тысяч человек там остаются. Молодые женщины там исчезают. Думаю, все вы понимаете, что с ними там происходит", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    А що ти робив для того щоб такого не було? Катав асфальт 3 роки замість озброювати армію і готувався до шашликів. Зелений преЗЕрватив.
  • Иван Петров ca745c26
    Это те с которыми сегодня в Стамбуле договаривались или какие-то другие?
  • Maxim Ak-Murza
    И ты за это ответишь, **** гнусавая.
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