Оккупанты в Крыму в постоянном напряжении: поставили безумное количество ПВО для охраны Крымского моста, - Данилов

Оккупанты в Крыму находятся в "постоянном напряжении", а мост через Керченский пролив охраняется "безумным" количеством систем противовоздушной обороны.

Об этом рассказал в интервью НВ Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Они напряжены сейчас из-за Крымского моста. Его очень тщательно охраняют. Почти каждый день там проходят учения. Количество ПВО, которые поставили для охраны этого объекта, — безумное. Это говорит о том, что они довольно серьезно относятся к тому оружию, которое уже есть у наших войск. Они очень серьезно относятся к нам, чего раньше мы с вами не видели. Они считали, что у нас нет войск, нет воли, нет попытки защищать нашу страну. С этим они сюда шли 24 февраля", – сказал Данилов.

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Он также прокомментировал "дымовой занавес" над Крымским мостом – по словам секретаря СНБО, это россиянам нужно в рамках учений, чтобы защищать объект критической инфраструктуры.