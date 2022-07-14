В Херсонской области российские оккупанты похитили главу Миловской громады Яхниенко, - ОВА
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В Херсонской области похитили главу Миловской громады Олега Яхниенко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ОВА.
"Продолжают поступать сообщения о похищении людей оккупантами. За последние сутки второй раз взят в плен глава Миловской громады Олег Яхниенко, а также похищен егерь, охраняющий участок Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе. О судьбе сотни других пленных - до сих пор ничего не идет" в сообщении.
Как сообщалось, Олега Яхниенко российские захватчики уже похищали в марте.