Зеленский о "признании" КНДР "независимости" "Л/ДНР": "Такое в дополнительных комментариях не нуждается"
Об этом говорится в его видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Принял участие в работе конференции "Азиатское лидерство", которая ежегодно проходит в Сеуле, столице Республики Корея. Это одна из тех площадок, которая привлекает внимание всего региона. И для Украины важно, чтобы наши интересы и ценности звучали и воспринимались во всех частях света, тем более в странах – лидерах Азии, я поблагодарил за поддержку и призвал к более активному противостоянию российской тактике террора.
И какая злая ирония: сегодня представители оккупационных структур в Донецке заявили, что их, как они говорят, признала КНДР. Конечно, будем очень жестко реагировать на всех уровнях. Но это такая новость, что даже в дополнительных комментариях она не нуждается. Все очевидно. По какому пути идем мы и к чему могут привести оккупанты", — рассказал он.