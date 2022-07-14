Зеленский о "признании" КНДР "независимости" "Л/ДНР": "Такое в дополнительных комментариях не нуждается"

Президент Владимир Зеленский считает, что "признание" КНДР так называемой "независимости" "Л/ДНР" даже не нуждается в реакции, потому что и так очевидно, каким путем идет Украина, а каким оккупанты.

Об этом говорится в его видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Принял участие в работе конференции "Азиатское лидерство", которая ежегодно проходит в Сеуле, столице Республики Корея. Это одна из тех площадок, которая привлекает внимание всего региона. И для Украины важно, чтобы наши интересы и ценности звучали и воспринимались во всех частях света, тем более в странах – лидерах Азии, я поблагодарил за поддержку и призвал к более активному противостоянию российской тактике террора.

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И какая злая ирония: сегодня представители оккупационных структур в Донецке заявили, что их, как они говорят, признала КНДР. Конечно, будем очень жестко реагировать на всех уровнях. Но это такая новость, что даже в дополнительных комментариях она не нуждается. Все очевидно. По какому пути идем мы и к чему могут привести оккупанты", — рассказал он.