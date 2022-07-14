ВСУ нанесли удары по пунктам управления войск РФ и посадочной площадке в Новой Каховке, - ОК "Південь"

Удары украинских военных получили два пункта управления вражеских войск и посадочная площадка в Новой Каховке.

Об этом сообщило Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Утром и днем ​​паром Ка-52 нанес три удара по нашим позициям в Херсонской области. Без потерь.

Также пара истребителей Су-27 пытались совершить бомбардировку острова Змеиный. Бомбы упали в море, у острова.

Во время проведения врагом разведки наших позиций на Херсонщине, наше зенитно-ракетное подразделение метко заземлил беспилотник типа "Элерон-3" в Белозерской громаде, а дрон-камикадзе был "пойман с поличным" и уничтожен в Великоалександровской громаде до нанесения им вреда.

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В рамках выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, обеспечено "исключение из активов" 13 рашистов, 6 единиц бронированной и автомобильной техники. А также нанесены удары по 2 пунктам управления вражеских войск и посадочной площадке в Новой Каховке. Окончательные потери противника уточняются.

Корабельная группировка вражеского флота снова провела переформирование своих рядов. Сейчас в море 3 ракетных корабля и 2 подлодки. Вместе они несут угрозу всей территории Украины в 32 "Калибра". Дополнительно присутствуют 2 ВДК.

Контрдиверсионные мероприятия имеют свои результаты. Еще один вражеский агент, спланировавший серию терактов в Одесской области, приговорен к восьми годам лишения свободы. Следствием было установлено, что агент-иностранец периодически приезжал в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами были представители российской военной разведки, действующие с территории непризнанного Приднестровья.

Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области благодаря проведению диверсий и террористических актов. Также объектами посягательства агента должны стать офисы волонтерских и патриотических организаций, а также военная техника в Одесской области", — говорится в сообщении.