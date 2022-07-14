Оккупанты обстреляли ряд гражданских объектов в Николаеве, - Сенкевич

Во время воздушной тревоги в Николаеве прогремели взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Николаев, раздаются мощные взрывы! Воздушная тревога продолжается. Прошу всех оставаться в укрытиях… Рашисты снова попали в ряд гражданских объектов в Николаеве. На местах уже работают спасатели и аварийные бригады", - говорится в сообщении.

Мэр призвал жителей не публиковать фото и видео с мест обстрелов до появления официальной информации.

"Подробнее о последствиях обстрелов сообщу вам впоследствии", - добавил мэр.

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