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Кремль приказал регионам формировать "добровольческие батальоны" для войны в Украине, - ISW

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Кремль приказал регионам формировать "добровольческие батальоны" для войны в Украине, - ISW
Кремль приказал регионам РФ формировать "добровольческие батальоны" для участия в войне в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Вероятно, Кремль приказал российским регионам формировать добровольческие батальоны для участия в российском вторжении в Украину вместо объявления частичной или полной мобилизации в России.

Российские СМИ сообщили, что за 6-месячный контракт мужчинам в РФ предлагают зарплату от 3750 до 6000 долларов США.

Также РосСМИ подтвердили создание или развертывание так называемых добровольческих батальонов в Курской области, Приморском крае, Республике Башкортостан, Республике Чувашия, Чечне, Республике Татарстан, городе Москве, Пермской, Нижегородской и Оренбургской областях и формировании добровольческих подразделений.

Аналитики института отмечают, что у батальоны могут сформироваться 34 тысячи вновь прибывших военнослужащих, если каждый регион РФ создаст хотя бы одну воинскую часть численностью 400 человек.

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Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Вероятно, Кремль приказал российским регионам сформировать добровольческие батальоны для отправки в Украину.
  • Российские войска провели неудачные наземные штурмы к северу от Славянска и вокруг Бахмута.
  • Оккупанты продолжали наносить авиационные и артиллерийские удары в районе Северска и западнее Донецка.
  • Захватчики продолжали атаковать украинские железнодорожные линии на восточном направлении.
  • Российские войска совершили ограниченные и безуспешные наземные наступления к северу от города Харькова.
  • Силы РФ предпочитают оборонные операции на южном направлении, поскольку украинские силы продолжали обстреливать вражеские склады боеприпасов.
  • Российские оккупационные власти усиливают материальную поддержку гражданских лиц, работающих на оккупантов в Украине.
  • Вероятно, российские оккупационные власти выдвигают условия для принудительного переселения украинских детей с недавно оккупированных территорий в Крым.
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Топ комментарии

  • Остап Бендера
    Один такой ударный нацбат путинских муджахидов уже действует:

  • Остап Бендера
    Уже на полигоне!


  • Артм Воронцов
    гонят скот на бойню......
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