Кремль приказал регионам формировать "добровольческие батальоны" для войны в Украине, - ISW

Кремль приказал регионам РФ формировать "добровольческие батальоны" для участия в войне в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Вероятно, Кремль приказал российским регионам формировать добровольческие батальоны для участия в российском вторжении в Украину вместо объявления частичной или полной мобилизации в России.

Российские СМИ сообщили, что за 6-месячный контракт мужчинам в РФ предлагают зарплату от 3750 до 6000 долларов США.

Также РосСМИ подтвердили создание или развертывание так называемых добровольческих батальонов в Курской области, Приморском крае, Республике Башкортостан, Республике Чувашия, Чечне, Республике Татарстан, городе Москве, Пермской, Нижегородской и Оренбургской областях и формировании добровольческих подразделений.

Аналитики института отмечают, что у батальоны могут сформироваться 34 тысячи вновь прибывших военнослужащих, если каждый регион РФ создаст хотя бы одну воинскую часть численностью 400 человек.

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Ключевые выводы аналитиков ISW: