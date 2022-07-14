Кремль приказал регионам формировать "добровольческие батальоны" для войны в Украине, - ISW
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).
Вероятно, Кремль приказал российским регионам формировать добровольческие батальоны для участия в российском вторжении в Украину вместо объявления частичной или полной мобилизации в России.
Российские СМИ сообщили, что за 6-месячный контракт мужчинам в РФ предлагают зарплату от 3750 до 6000 долларов США.
Также РосСМИ подтвердили создание или развертывание так называемых добровольческих батальонов в Курской области, Приморском крае, Республике Башкортостан, Республике Чувашия, Чечне, Республике Татарстан, городе Москве, Пермской, Нижегородской и Оренбургской областях и формировании добровольческих подразделений.
Аналитики института отмечают, что у батальоны могут сформироваться 34 тысячи вновь прибывших военнослужащих, если каждый регион РФ создаст хотя бы одну воинскую часть численностью 400 человек.
Ключевые выводы аналитиков ISW:
- Вероятно, Кремль приказал российским регионам сформировать добровольческие батальоны для отправки в Украину.
- Российские войска провели неудачные наземные штурмы к северу от Славянска и вокруг Бахмута.
- Оккупанты продолжали наносить авиационные и артиллерийские удары в районе Северска и западнее Донецка.
- Захватчики продолжали атаковать украинские железнодорожные линии на восточном направлении.
- Российские войска совершили ограниченные и безуспешные наземные наступления к северу от города Харькова.
- Силы РФ предпочитают оборонные операции на южном направлении, поскольку украинские силы продолжали обстреливать вражеские склады боеприпасов.
- Российские оккупационные власти усиливают материальную поддержку гражданских лиц, работающих на оккупантов в Украине.
- Вероятно, российские оккупационные власти выдвигают условия для принудительного переселения украинских детей с недавно оккупированных территорий в Крым.