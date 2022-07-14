Более 40 стран поддержали Украину в Международном суде ООН

Более 40 стран мира, включая Германию, Францию, Италию, США, Великобританию, Японию, Австралию, а также власти ЕС выразили поддержку Украине, которая обратилась в Международный Суд ООН с иском против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на совместное заявление, опубликованное сайтом Еврокомиссии.

Страны заявили о поддержке иска Украины, инициировавшего рассмотрение в Международном Суде ООН в соответствии с Конвенцией ООН 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

С помощью этого иска Украина хочет добиться постановления о том, что Россия не имеет права на основании не подтвержденных фактами утверждений о наличии геноцида проводить военные действия в Украине.

Страны, подписавшие Совместное заявление в поддержку Киева, отмечают важность этого судебного процесса и настоятельно призывают Россию немедленно прекратить военные действия в Украине, как того требует постановление суда от 16 марта 2022 года.

"Если Россия не выполнит решение суда от 16 марта, это будет еще одним нарушением международного права", – констатируется в совместном заявлении стран.

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В документе указывается, что Россия должна отвечать за свои действия.

Заявление завершается призывом к международному сообществу изучить все возможности для оказания помощи Украине в его рассмотрении в Международном Суде ООН.