Оккупанты нанесли авиаракетные удары по промышленной зоне Краматорска, - городской совет

Утром 14 июля российские войска нанесли по Краматорску ракетный удар с самолетов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Краматорского городского совета со ссылкой на мэра Александра Гончаренко.

"Тревожное утро. Авиаракетные удары по Краматорской промышленной зоне. Отсутствует электроснабжение в некоторых частях города", — говорится в сообщении.

Отмечается, что отбой воздушной тревоги объявили в 08:19.

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