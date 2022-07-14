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Ермак предлагает создать ВСК для контроля за использованием оружия от партнеров

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Ермак предлагает создать ВСК для контроля за использованием оружия от партнеров
Глава Офиса Президента Андрей Ермак предлагает создать механизм контроля парламента за использованием оружия, которое Украина получает от западных партнеров.

Об этом он написал в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Хочу предложить народным депутатам рассмотреть одну важную идею. А именно - создание Временной специальной комиссии, которая будет заниматься подготовкой и рассмотрением вопросов, связанных с контролем использования оружия, полученного от наших партнеров", - говорится в сообщении Ермака.

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Глава ОП считает, что парламент необходимо приобщить к контролю над оборонной помощью союзников.

"Наша цель – максимальная прозрачность, насколько это возможно в условиях военного положения. Все полученное западное оружие находится на учете и отправляется на фронт. Все четко контролируется и теперь этот процесс станет еще более открытым. Именно прозрачность является лучшим рецептом против российских манипуляций и фейков", – утверждает он.

Напомним, ранее американский член Конгресса от Республиканской партии Виктория Спартц заявила, что США столкнулись с проблемами при организации надзора за расходованием средств, которые передаются в помощь Украине. Она также предъявила Андрею Ермаку ряд обвинений. И призывает его уйти в отставку.

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Топ комментарии

  • A San
    І обрати головою Верещук, Арахімію , Безуглу і Татарова.
  • Kiev_Kiev_777
    пропоную створити механізм контролю парламенту за єрмаком
  • 5 копійок
    ТСК Безуглої вже розслідувала хто здав вагнерівців, чи це другоє?
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