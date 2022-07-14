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Из-за вражеских обстрелов в Харькове разрушено депо метрополитена

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Из-за вражеских обстрелов в Харькове разрушено депо метрополитена
В Харькове в результате вражеских обстрелов разрушено депо метрополитена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение полиции Харьковской области в Telegram и главы Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.

"13 июля ракетной атаке подвергся Харьков, в результате чего частично разрушено помещение депо метрополитена и предприятия", — говорится в сообщении.

По данным Синегубова, ночью российские войска нанесли ракетные удары по Немышлянскому и Основянскому районам Харькова.

"Повреждены объекты транспортной инфраструктуры, частное предприятие, разрушено 3-этажное здание и автомобили. Спасатели ликвидировали пожары", — отметил он.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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Топ комментарии

  • Moshe Dayan
    Из белгорода ракеты летят примерно из одного и того же места. Мы можем отследить и уничтожить? Русня пятый месяц разбирает Харьков по кирпричику. Нужно защищаться.
  • Ніхто Петрович
    В Білгороді хіба є депо метрополітену? Немає! Тому пропонує ******* по депо метрополітену моськви (ну як варіянт Ленінграду, хоча там трохи відстані є)
  • Валентина Саюн c856325a
    Зброя яка перейшла кордон ,належить Україні і це її справа,що робити і куди стріляти. Може просто іде з оп,що це заборонено,бо дерьмаку потім ботокс премію не виплатить.
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