Из-за вражеских обстрелов в Харькове разрушено депо метрополитена
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В Харькове в результате вражеских обстрелов разрушено депо метрополитена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение полиции Харьковской области в Telegram и главы Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.
"13 июля ракетной атаке подвергся Харьков, в результате чего частично разрушено помещение депо метрополитена и предприятия", — говорится в сообщении.
По данным Синегубова, ночью российские войска нанесли ракетные удары по Немышлянскому и Основянскому районам Харькова.
"Повреждены объекты транспортной инфраструктуры, частное предприятие, разрушено 3-этажное здание и автомобили. Спасатели ликвидировали пожары", — отметил он.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.