Общие боевые потери РФ с начала войны - около 37 870 человек, 219 самолетов, 188 вертолетов, 1667 танков и 3852 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 14 июля потери личного состава противника составляют около 37 870 человек.