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За последние 72 часа войска РФ не добились значительного продвижения на Донбассе, - британская разведка

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За последние 72 часа войска РФ не добились значительного продвижения на Донбассе, - британская разведка
На Донбассе российские войска продолжают наносить артиллерийские удары по широкому фронту. На некоторых участках продолжаются пробные атаки небольшими ротами и подразделениями к взводу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Однако за последние 72 часа они не добились значительного территориального продвижения и рискуют потерять импульс, набранный после взятия Лисичанска", — говорится в сообщении.

Как отмечают в британской разведке, устаревшие транспортные средства, оружие и тактика советских времен, используемые российскими войсками, не позволяют быстро восстановить или набрать обороты, если только они не используются в подавляющей массе, чего Россия в настоящее время не в состоянии сделать.

"Несмотря на переговоры, состоявшиеся 13 июля 2022 между делегациями Украины, России, Турции и ООН об экспорте зерна, и недавние успешные переговоры об обмене пленными, перспективы более широких переговоров по прекращению конфликта остаются низкими", — считают в Минобороны Британии.

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Топ комментарии

  • Fjall_Raven
    ограничились, как и обещал дерьмак своим кураторам, нэзначными, как и до этого. шоб не спалиться.
  • krot_lub
    Маніяк не до кінця зґвалтував дівку, так саме і тут.
  • Николай Николаевич b96f438b
    Ага, а замість цього всим армійським кодлом пожарять шашличьків, мол нуийонах ту спєцапєрацию!...
    Цікаво, як відбилось на свідомості голосування папріколу у контексті подій, що передували 24.02 у тих індивідуумів, у яких Порошенко свого часу вкрав мозок?
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