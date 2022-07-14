Премьер Эстонии Каллас объявила об отставке

Премьер-министр Эстонии и глава Партии реформ Кая Каллас официально проинформировала правительство о решении уйти в отставку по собственной инициативе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Вместе с премьер-министром в отставку уйдет все правительство.

В то же время Каллас предложила созвать в пятницу внеочередное заседание Рийгикогу для голосования по новой коалиции.

Премьер-министр по традиции информирует о решении уйти в отставку президента и Рийгикога.

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