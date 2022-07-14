Новости

Премьер Эстонии Каллас объявила об отставке

9 93512
Премьер Эстонии Каллас объявила об отставке
Премьер-министр Эстонии и глава Партии реформ Кая Каллас официально проинформировала правительство о решении уйти в отставку по собственной инициативе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Вместе с премьер-министром в отставку уйдет все правительство.

В то же время Каллас предложила созвать в пятницу внеочередное заседание Рийгикогу для голосования по новой коалиции.

Премьер-министр по традиции информирует о решении уйти в отставку президента и Рийгикога.

Также читайте: Народы Украины и Молдовы окончательно повернули в сторону западных ценностей, - премьер Эстонии Каллас

Топ комментарии

  • Danilo Kosmina 10be22a1
    ...а вот дермак разрешит Зеленскому его отпустить, только вместе с золотовалютным запасом Украины и ещё трошки сверху
  • Игорь Билык
    Ее партия, где она председатель создет новую коалицию с новыми партиями и людьми и она хочет поменять старый состав министров без шума и скандалов. Она уходит в оставку со всеми, и приходит с новой командой.
  • RustIck
    Вот и вся РАЗНИЦА между Украиной и Европой, где важно ДОВЕРИЕ не к конкрентным личностям (в политике), а к ИНСТИТУЦИЯМ государственного управления (к МАГИСТРАТАМ)!
    А еще обижаются, почему сразу не приняли в ЕС!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости