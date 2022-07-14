Число раненых в результате ракетного удара по Запорожью возросло до 16 человек, - секретарь горсовета Куртев
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Число раненых в результате ракетного удара по предприятию в Запорожье составляет 16 человек. Жертв по причине вражеской атаки нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил в эфире телемарафона секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
"Вчера у нас было два ракетных прилеты по одному из предприятий нашего города. Пострадали 16 человек, им сразу оказали медицинскую помощь. Пятеро получили ее амбулаторно, а остальных — госпитализировали, у них разные степени тяжести ранений, но угрозы жизни нет", — рассказал Куртев.