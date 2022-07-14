Суд ликвидировал компанию Коломойского "Новофарм" и списал 4,3 млрд грн долга перед ПриватБанком

Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил ликвидационный баланс и ликвидировал юрлицо ООО с иностранными инвестициями "Новофарм".

Об этом пишет Finbalance, передает Цензор.НЕТ.

Общий объем требований кредиторов к компании, признанной судом, составил 10,44 млрд грн. В ходе ликвидационной процедуры была погашена задолженность на 2,7 млн ​​грн, пишет издание.

В то же время, ранее в судебных материалах приводились данные ГПУ, что НБУ признал ООО с иностранными инвестициями "Новофарм" связанным с ПриватБанком лицом.

Согласно судебным материалам, 16 декабря 2016 (за несколько дней до национализации) ПриватБанк открыл кредитную линию для ООО "Новофарм" с лимитом 3,2 млрд грн. В качестве обеспечения по соответствующим кредитным обязательствам Pointex Sale LLP предоставила в т.ч. евробонды ПриватБанка номинальной стоимостью $80 млн, выпущенных банком через UK SPV Credit Finance plc (эти бумаги в конце концов попали под bail-in/списание в процессе национализации ПриватБанка).

Журналист Юрий Николов объяснил, что Коломойский "заключал еще между своим "Приватбанком" и фирмами-"прокладками" кредитных соглашений примерно на 160 миллиардов гривень (если не больше)".

"Прокладки" забрали кредитные деньги в карман. Но когда государство забрало высосанный банк и захотело вернуть кредитные залоги – ему положили на лицо большой обрезанный со всех сторон болт. В том числе отказалась возвращать 4,3 миллиарда фирма "Новафарм", которую в рамках уголовного производства Генпрокуратура сочла связанной с Приватом. И вот пока мы все отвлеклись на какую-то войну, на какие-то там смерти, на какое-то там уничтожение государства Украина, опять же Спартц что попало мелет и мешает нам развиваться - суд взял и схлопнул эту фирму "Новафарм", списав ее долги перед уже государственным Приватом", – добавил он.

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