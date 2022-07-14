В партии Шольца считают, что рано или поздно переговоры с РФ возможны. При определенных условиях
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
Мютзених сказал, что следует не исключать переговоров с Россией при определенных условиях.
"Если президент Путин изъявит желание проводить реальные переговоры с лидерами государств и правительств ЕС, стран НАТО и Украины - полностью исключать это нельзя", - отметил он, подчеркнув, что это должно зависеть от конкретных рамочных условий.
"Я продолжаю предполагать, что эта война не будет завершаться путем достижения абсолютной победы на поле боя, и, наконец, будут переговоры и соглашения. Так завершались войны в прошлом. Мы всегда должны использовать сигналы, указывающие на возможность для прекращения огня и дипломатических попыток. Но до сих пор таких сигналов не хватало", - сказал лидер фракции.
Мютзених сказал, что лично не видит специальной роли для Германии в столь потенциальном процессе и, напротив, выступает против этого и за тесную координацию с партнерами.