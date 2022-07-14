В партии Шольца считают, что рано или поздно переговоры с РФ возможны. При определенных условиях

Лидер фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютзених не исключает, что рано или поздно переговоры с Россией могут потребоваться, потому что обычно войны завершаются за столом переговоров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Мютзених сказал, что следует не исключать переговоров с Россией при определенных условиях.

"Если президент Путин изъявит желание проводить реальные переговоры с лидерами государств и правительств ЕС, стран НАТО и Украины - полностью исключать это нельзя", - отметил он, подчеркнув, что это должно зависеть от конкретных рамочных условий.

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"Я продолжаю предполагать, что эта война не будет завершаться путем достижения абсолютной победы на поле боя, и, наконец, будут переговоры и соглашения. Так завершались войны в прошлом. Мы всегда должны использовать сигналы, указывающие на возможность для прекращения огня и дипломатических попыток. Но до сих пор таких сигналов не хватало", - сказал лидер фракции.

Мютзених сказал, что лично не видит специальной роли для Германии в столь потенциальном процессе и, напротив, выступает против этого и за тесную координацию с партнерами.

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