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Херсонский коллаборант Сальдо в больнице, у него рак, - Хлань

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Херсонский коллаборант Сальдо в больнице, у него рак, - Хлань
Ранее Владимир Сальдо, которого оккупанты назначили "председателем областной администрации" Херсонщины, лечился от онкологического заболевания в Израиле. Но сейчас уехать туда не может.

Об этом рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Расширяется информация, что гауляйтер Сальдо в больнице. Дело в том, что вероятно это плановые мероприятия в связи с онкологическими проблемами. Но как прозаично — до этого он постоянно лечился в Израиле, потому что уровень медицины там другой", — написал он в фейсбуке.

Хлань подчеркнул, что при господстве оккупантов в Херсне не хватает лекарств.

"Понимаю, что для Сальдо их найдут, но может и здесь – решит карма, не дожидаясь ВСУ", — добавил он.

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Топ комментарии

  • Дима Подлесный 4a8e3dca
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  • Vladimir Longer
    Как всё чётенько получилось. Раньше лечился в Израиле, а сейчас будет умирать медленно, но уверенно в Херсоне, где нет лекарств)
  • IgorYakovlevich
    Тратить снаряд от Хаймарса на одного Сальдо - это как кидать гранату в таракана. Конечно, хочется задавить насекомое, но стоит ли это удовольствие таких затрат?
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