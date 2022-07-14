Херсонский коллаборант Сальдо в больнице, у него рак, - Хлань

Ранее Владимир Сальдо, которого оккупанты назначили "председателем областной администрации" Херсонщины, лечился от онкологического заболевания в Израиле. Но сейчас уехать туда не может.

Об этом рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Расширяется информация, что гауляйтер Сальдо в больнице. Дело в том, что вероятно это плановые мероприятия в связи с онкологическими проблемами. Но как прозаично — до этого он постоянно лечился в Израиле, потому что уровень медицины там другой", — написал он в фейсбуке.

Хлань подчеркнул, что при господстве оккупантов в Херсне не хватает лекарств.

"Понимаю, что для Сальдо их найдут, но может и здесь – решит карма, не дожидаясь ВСУ", — добавил он.

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