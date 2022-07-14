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Последствия ракетного удара российских оккупантов по Виннице. ФОТОрепортаж

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На месте ракетного удара российских оккупантов по Виннице работают спасатели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

""Прилет" в Виннице. В 10:50 произошло попадание на парковку вблизи девятиэтажного Дома быта "Юбилейный". Предварительно - 8 человек погибли и 8 травмированы. Сгорели 25 автомобилей. Работают 90 спасателей", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили три ракеты по Виннице. Предварительно известно о 8 погибших, в том числе маленьком ребенке.

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Последствия ракетного удара российских оккупантов по Виннице 03
Последствия ракетного удара российских оккупантов по Виннице 04
Последствия ракетного удара российских оккупантов по Виннице 05
Последствия ракетного удара российских оккупантов по Виннице 06
Последствия ракетного удара российских оккупантов по Виннице 07

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  • Леонід Мефодовський
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  • Анатолій Бойко 57d63d88
    Підери з рашатв скажуть що там" ваєнний абьєкт" , літак на постаменті
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