Новости • Агрессия России против Украины, Война

Информация о "контрабанде оружия" из Украины является массированной пропагандой РФ, - представитель ЕС Стано

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Информация о "контрабанде оружия" из Украины является массированной пропагандой РФ, - представитель ЕС Стано
Россия начала интенсивную кампанию дезинформации против Украины, ЕС и НАТО, заявляя о "контрабанде оружия", поставляемой союзниками.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Питер Стано.

"Мы не можем говорить о НАТО, но, с точки зрения ЕС, российская пропаганда и дезинформация предпринимает такие попытки очень регулярно и массированно. Фактически, вся информация, исходящая из Кремля или от Министерства обороны или Министерства иностранных дел (России. – Ред.) является такой массированной пропагандой и обычной ложью", — заявил Стано.

По его словам, был установлен механизм мониторинга и контроля за тем, чтобы оборудование, предоставляемое странами-членами ЕС, использовалось для этих заявленных целей.

"Наша помощь является объектом жесткого контроля и защитных мер, в том числе в то время, когда она уже была поставлена. Это включает мониторинг использования такого оборудования с учетом международных норм соблюдения прав человека и гуманитарного права, а также возможность регулярного информирования и /или проверки на местах текущего состояния этого оборудования, когда это необходимо, и когда это позволяют сделать сложившиеся условия", — пояснил Стано.

Порядок контроля за перемещением оборудования, поставляемого с использованием Европейского фонда мира (European Peace Facility), обеспечивается в ходе процесса поставки и после его завершения в сотрудничестве с Вооруженными Силами Украины.

"У нас нет причин не доверять Правительству Украины, которое ведет борьбу, чтобы защитить свою страну и народ Украины от жестокой агрессии", — добавил Стано.

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Топ комментарии

  • sledaknm edef32ce
    а кто тогда врет? конгрессмен сша или этот стано? и у кого то есть сомнения, что ермак с зеленой шоблой могут толкать оружие на лево? чуваки во время пандемии ковида пустили на дороги фонд для борбы с ним, что им мешает пару гаубиц толкнуть куда то в африку?
  • Ан Мур
    а хто сказав тобі, що Вікторія говорила, що зброя США та інших країн, яка поступає в Україну - йде (саме ВЖЕ йде!) контрабасом за межі України?
    Перечитай ще раз її запити - якщо знайдеш щось подібне, зацитуй.
    Це ти міг прочитати лише в статтях "оглядачів". І те - в контексті "може таке статись, що може піти". А Вікторія в такому контексті говорила, що:
    1.КОШТИ (бакси, по-американськи) допомоги США (окрім зброї, вони нам надають ще й гранти!) можуть корупційно розкрадатись;
    2. вона звертає увагу, що в ЗМІ багато занепокоєння, що американська зброя може опинитись в руках терористів;
    3. І, головне: вона вважає, що д'єрмак - агент лаптєстану, і тому вимагає його відставки

    Ну, от, для прикладу: "... відповідь ... Вікторії Спартц, в якому вона просить президента Джо Байдена надати Конгресу інформацію щодо Андрія Єрмака, а також висловлює занепокоєння щодо нагляду за поставками зброї Україні" Джерело: https://censor.net/ua/n3353983
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    У рашки свое оружие "куда то" постоянно исчезает вот они и на других грешат.
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